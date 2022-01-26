ЦСКА согласовал переход Бохинена в «Салернитану» на правах аренды

ЦСКА согласовал аренду полузащитника Эмиля Бохинена в «Салернитану», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Сообщается, что 22-летнему норвежцу только осталось пройти медицинский осмотр.

Ранее появлялась информация, что итальянский клуб арендует Бохинена за 250 тысяч евро с правом выкупа за 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне норвежец забил два мяча в 10 матчах за ЦСКА. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.