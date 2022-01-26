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ЦСКА согласовал переход Бохинена в «Салернитану» на правах аренды

Екатерина Савостина
Корреспондент

ЦСКА согласовал аренду полузащитника Эмиля Бохинена в «Салернитану», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Сообщается, что 22-летнему норвежцу только осталось пройти медицинский осмотр.

Ранее появлялась информация, что итальянский клуб арендует Бохинена за 250 тысяч евро с правом выкупа за 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне норвежец забил два мяча в 10 матчах за ЦСКА. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4588679-cska-dogovorilsya-o-perehode-emilya-bohinena-v-salernitanu-na-pravah-arendy.html
Эмиль Бохинен
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