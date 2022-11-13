Акинфеев не дал Фомину установить рекорд чемпионата

В матче против ЦСКА Даниил Фомин пробил 18-й пенальти в премьер-лиге и впервые в карьере не реализовал свой шанс.

Хавбек «Динамо» не смог установить рекорд чемпионата по числу забитых без промаха 11-метровых. Зато оппонент Фомина Игорь Акинфеев обновил свое же достижение по количеству отраженных пенальти.

За свою долгую карьеру голкипер красно-синих отбил удары 17 пенальтистов, еще пятеро вовсе не попали в створ армейских ворот.

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России