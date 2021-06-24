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Ребров объяснил, почему продолжается оставаться в «Спартаке»

10:05
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, почему до сих пор находится в московском клубе, несмотря на небольшую игровую практику.

«Увидев меня в обойме клуба, проснулись и «доброжелатели». Получаю от них вопросы в личку: «Да к чему тебе готовиться?» «Зачем ты занимаешь чужое место?» «Опять сидеть на банке?»

Я уже говорил об этом, прекрасно осознаю и понимаю, что сейчас моя роль в команде -помогать более молодым ребятам и быть в то же время промежуточным звеном между тренером и командой. И меня не задевает та ситуация, что большую часть сезона я провел на скамейке. Всему свое время. Для меня важно приносить клубу пользу в любом качестве. Я был в роли рядового игрока и капитана, в роли середняка и чемпиона и всегда старался быть полезным. Думаю, что если бы у меня не получалось, в команде меня бы уже не было», — написал 37-летний Ребров.

Футболист также отметил, что видит себя в будущем в «Спартаке». Контракт Реброва с командой рассчитан до лета 2022 года.

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