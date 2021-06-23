Самарские «Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Даниила Липового, последним клубом которого было московское «Динамо».

— Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Это безумно важно было для меня. Игра со «Спартаком» Суботица? Непростая была игра в плане погоды. Но удалось забить и это супер! Коллектив и парни очень хорошо приняли. Некоторых ребят знаю, мы вместе играли в сборной. Это Горшков, Цыпченко, Ломаев, — приводит слова Липового сайт самарцев.

— Как принимал решение о переходе? Были еще клубы, которые интересовались?

— Да, были. Но когда я узнал о Самаре, вообще не думал. В этом городе я начинал свою карьеру. Общаюсь с Сергеем Викторовичем Белоусовым, это мой первый тренер, и с Алексеем Анюковым. Мои родители живут в Кинеле.

— Под каким номером будешь выступать за «Крылья»?

— Сегодня выбрал — 13.

В минувшем сезоне за «Динамо» в РПЛ Липовой провел семь матчей и забил один гол. Также на правах аренды футболист отправлялся в подмосковные «Химки», где выходил на поле в восьми встречах.