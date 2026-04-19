Евсеев после поражения от «Зенита»: «Победа любой ценой махачкалинскому «Динамо» не нужна»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев похвалил игроков команды в раздевалке после матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

Игра прошла 19 апреля на «Анжи Арене» в Каспийске и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. На 78-й минуте капитан хозяев Никита Глушков забил автогол. После матча Евсеев не стал отвечать на вопросы журналиста во флеш-интервью.

«Молодцы. Мы понимаем, против кого играли. Победа любой ценой нам не нужна. Мы играли, старались, но нюансы сыграли роль. Мы знаем свое место. Они борются за чемпионство, мы — за другие места. Не в чем вас упрекнуть. Ошибки бывают, но надо меньше их совершать. Наверное, зритель сегодня пришел из-за того, что вы хорошо играете. Не дожали, не дотерпели. Да, мы сегодня проиграли, но с высоко поднятой головой», — сказал Евсеев на видео, опубликованном пресс-службой «Динамо».

«Динамо» с 23 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max