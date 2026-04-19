«Спартак» — «Ахмат»: Маркиньос забил пяткой и увеличил преимущество хозяев

«Спартак» забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 25-го тура чемпионата России — 2:0.

На 28-й минуте Маркиньос пяткой отправил мяч в ворота соперника. После видеопросмотра на предмет офсайда главный арбитр Рафаэль Шафеев объявил, что гол засчитан.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве.