«Спартак» — «Ахмат»: Маркиньос забил пяткой и увеличил преимущество хозяев
«Спартак» забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 25-го тура чемпионата России — 2:0.
На 28-й минуте Маркиньос пяткой отправил мяч в ворота соперника. После видеопросмотра на предмет офсайда главный арбитр Рафаэль Шафеев объявил, что гол засчитан.
Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|
7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|
14
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|
15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|2 : 1
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|1 : 1
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|2 : 1
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|0 : 1
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|0 : 0
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|- : -
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|- : -
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|23
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|24
|1
|2
