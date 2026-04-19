«Спартак» — «Ахмат»: Барко открыл счет на 21-й минуте

«Спартак» вышел вперед в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:0.

Счет на 21-й минуте открыл Эсекьель Барко. Для 27-летнего футболиста это седьмой гол в чемпионате России сезона-2025/26.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».