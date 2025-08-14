Галактионов: «Пиняев и Самошников работают индивидуально. Сроки возвращения корректируются»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о восстановлении полузащитника команды Сергея Пиняева и защитника Ильи Самошникова.

9 августа сообщалось, что 20-летний Пиняев может пропустить месяц из-за травмы, у него подозрение на повреждение сухожилия. 27-летний Самошников получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России против ЦСКА (1:2).

«Оба восстанавливаются. Сроки корректируются, определенные консультации идут. Сергей сейчас работает индивидуально. Илья тоже потихоньку форму набирает, готовится индивидуально, набирает функциональные кондиции. Как только будет готов без ограничений идти в общую группу, сразу вернется и будет помогать команде», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Галактионова.

В сезоне-2025/26 оба футболиста провели по два матча за «Локомотив» во всех турнирах.