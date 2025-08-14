Telegraaf: «Спартак» отказал «Фейеноорду» в аренде Угальде

«Спартак» заявил «Фейеноорду», что абсолютно исключает возможность аренды форварда Манфреда Угальде, сообщает Telegraaf.

Кроме этого, руководство красно-белых ответило нидерландскому клубу, что может продать 23-летнего игрока до зимы только при сумме в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам нападающий согласен на переход в «Фейеноорд», даже если для этого придется пойти на понижение зарплаты.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. За это время он провел 57 матчей за московскую команду во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 6 результативных передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2028-го.