Тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что клуб рассматривает варианты по подписанию нападающего

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поиске нападающего в связи с повреждением Николая Комличенко.

Форвард получил травму в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). У него было выявлено повреждение наружной боковой связки колена.

«Это вопрос не требования, а жизненной ситуации. Но к нам добавился Вадим Раков. Он проходит процесс восстановления после тяжелой травмы, но уже с первых дней начнет тренироваться в общей группе. Вадим способен закрыть несколько позиций — как на фланге, так и в группе атаки. Спортивный отдел и руководство клуба рассматривают варианты и на эту позицию», — сказал Галактионов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 36 матчей во всех турнирах и отметился 10 голами и 5 результативными передачами.