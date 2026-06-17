Олег Иванов пополнил тренерский штаб «Рубина»

Бывший полузащитник «Рубина» Олег Иванов вошел в тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба каназцев.

39-летний россиянин завершил карьеру футболиста в мае 2026 года после завершения чемпионата России-2025/26. Он выступал за «Рубин» с июля 2022 года.

Помимо «Рубина», Иванов играл за «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Крылья Советов», «Уфу» и «Ахмат». В составе сборной России хавбек становился бронзовым призером чемпионата Европы-2025/26.