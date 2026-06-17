Галактионов о будущем «Локо»: «Если сохраним состав и проведем точечные действия по комплектованию, способны сделать шаг вперед»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных изменениях в составе в летнее трансферное окно.

«Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Всегда стараемся стабилизировать состав. Команда точно будет готова физически, организована — дальше вопрос исполнителей. На последней пресс-конференции я говорил, мы способны сделать шаг вперед, если сохраним состав и проведем точечные действия по комплектованию. Массовость нам не нужна, много игроков не требуется. Но если сделаем точечные шаги, будем способны сделать шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице. Спортивный отдел прорабатывает этот вопрос», — сказал Галактионов «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что команду этим летом могут покинуть полузащитники Алексей Батраков, Артем Карпукас, защитник Сезар Монтес и нападающий Дмитрий Воробьев.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России.