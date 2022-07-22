Тренер «Крыльев Советов» допустил, что 17-летнему Пиняеву потребуется операция

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Сергея Пиняева. Он допускает, что футболисту может потребоваться операция.

«На тренировке он почувствовал недомогание. Реанимации и скорой помощи, конечно, не было. Он спокойно ушел с тренировки. Врачи его отвезли на консультацию. Я даже об этом не знал. Диагноз мне сказали уже по факту. Он прошел обследование, мы узнали, что это спонтанный левосторонний пневмоторакс.

Его состояние сейчас нормальное, настроение оптимистичное. Дальше нужно пройти на всякий случай хорошее обследование. Есть ситуации, где можно обойтись без хирургического вмешательства, есть и с вмешательством», — цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев».

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

Ранее футболистка «Чертаново» Дарья Нови заявила, что Пиняеву потребуется операция. На восстановление потребуется полгода.