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Сегодня, 19:06

Агент Роши заявил, что футболист вернется в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе»

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Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, заявил, что его клиент вернется в «Спартак».

«Педро Роша вернется в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе», — приводит слова агента «Чемпионат».

В данный момент Роша выступает за «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до конца июля.

Он провел за «Атлетико» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4763639-agent-pedro-rosha-vernyotsya-v-spartak-posle-arendy-v-atletiko-paranaense.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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