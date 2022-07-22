Агент Роши заявил, что футболист вернется в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, заявил, что его клиент вернется в «Спартак».

«Педро Роша вернется в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе», — приводит слова агента «Чемпионат».

В данный момент Роша выступает за «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до конца июля.

Он провел за «Атлетико» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.