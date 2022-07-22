«Зенит» — «Крылья»: в стартовом составе хозяев — 8 легионеров, у гостей — 8 чертановцев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 2-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене». Начало — в 20.00 мск.

В составе самарского клуба на поле выйдет 8 воспитанников «Чертаново»: Иван Ломаев, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Денис Якуба, Роман Ежов, Александр Коваленко, Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко.

У петербургского клуба в старте 8 легионеров: Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао, Вилмар Барриос, Клаудиньо, Вендел, Малком и Матео Касьерра.