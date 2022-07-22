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Сегодня, 19:50

«Зенит» — «Крылья»: в стартовом составе хозяев — 8 легионеров, у гостей — 8 чертановцев

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 2-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене». Начало — в 20.00 мск.

В составе самарского клуба на поле выйдет 8 воспитанников «Чертаново»: Иван Ломаев, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Денис Якуба, Роман Ежов, Александр Коваленко, Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко.

У петербургского клуба в старте 8 легионеров: Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао, Вилмар Барриос, Клаудиньо, Вендел, Малком и Матео Касьерра.

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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