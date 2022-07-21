Хавбеку «Крыльев» Пиняеву требуется операция. У футболиста диагностирован пневмоторакс

Полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву потребуется операция, заявила футболистка «Чертаново» Дарья Новик. По ее словам, на восстановление у хавбека уйдет около полугода.

«Мы знакомы и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию и примерно через полгода он вернется. Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили.

В каком он состоянии? Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее», — сказала Новик в эфире Матч Премьер.

Вчера, 20 июля, 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета.

В 1-м туре Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, он провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.