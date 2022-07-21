Хавбеку «Крыльев» Пиняеву требуется операция. У футболиста диагностирован пневмоторакс
Полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву потребуется операция, заявила футболистка «Чертаново» Дарья Новик. По ее словам, на восстановление у хавбека уйдет около полугода.
«Мы знакомы и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию и примерно через полгода он вернется. Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили.
В каком он состоянии? Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее», — сказала Новик в эфире Матч Премьер.
Вчера, 20 июля, 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета.
В 1-м туре Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, он провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1