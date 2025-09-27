Футбол
27 сентября, 23:20

Мусаев: «Ростов — столица юга? Мне плевать, для меня Краснодар — самый лучший город»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Ростовом» (0:0) в 10-м туре РПЛ ответил на вопрос о своем отношении к признании Ростова-на-Дону южной столицей России.

«Ростов — столица юга? А что дает вам статус столицы юга? Для меня Краснодар — самый лучший город в мире. Я бывал в половине, наверное, стран мира. Приезжаю в Краснодар и для меня это самое лучшее. Мой район, моя школа, центр города. Для меня Краснодар самый лучший город для моего сердца. Мне плевать, кто столица юга. Не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь? Что это вам лично дало? У вас комплекс какой-то?» — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (20 очков) занимает второе место в РПЛ. «Ростов» (10) продлил серию без поражений в чемпионате России до четырех матчей и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем туре команда Мурада Мусаева дома примет «Ахмат». Матч состоится 4 октября. Ростовчане 5 октября в гостях встретятся с «Оренбургом».

  • Саша

    Да не физрук Мурад Мусаев. Физика у Краснодара всегда на низком уровне. Не атлетки из художественной гимнастики как игроки Семака. Физруков с элементами художественной хореографии в РПЛ много: Сергей Семак, Михаил Галактионов, Фабио Челестини, Деян Станкович,Валерий Карпин, Андрей Талалаев, Станислав Черчесов, и т.д.

    28.09.2025

  • zenit20252025

    РОСТОВ - ПАПА!!! Мусай! А ты, ну Хто ты такой ?!

    28.09.2025

  • Kimi_

    Комплекс , похоже у Мусаева. Как дикарь накинулся на слова корра)))

    28.09.2025

  • Чернобог

    Поплыл харыпчик, задёргался. Не долго осталось узбеку физручить.

    28.09.2025

  • Ратель

    Трусить, что ли, сидеть?

    28.09.2025

  • Ратель

    Так, чувствуется, игроки огребут, Олегыч не в духе, начал рычать. Ну, собственно, и по делу. 0 голов за 2 матча.

    28.09.2025

  • Братчанин

    И такое быдло называется тренером? Да даже если тебе не нравится город ( Ростов или любой другой) - промолчи, зачем быковать?

    28.09.2025

  • Робат

    Нервничать стал Мусаев!

    28.09.2025

  • Д.О

    А где Мусаев, как футболист существовал?

    28.09.2025

  • Flamenco

    Мне плевать, кто столица юга. Не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь? этот двуногий явно неадекват!

    28.09.2025

  • Valery Grigoryev

    Языком на конференции трепать - это не голы на поле забивать.

    28.09.2025

  • Динамов

    Ростов запредельно корумпированная помойка, засорённая мигрантами до невозможной степени - видел стримы из Ростова от одной ютуберши, которая там работала преподавателем корейского языка, и состояние дел в городе не внушало ничего, кроме отвращения! :thumbsdown:

    28.09.2025

  • Князь Болтконский

    Поплыл дядя...

    28.09.2025

  • Алексей Александров

    — Кто такой Студебеккер? Папа ваш Студебеккер?:grin:

    28.09.2025

  • Семён Фадеич

    Звезду поймал, как мальчишка.

    28.09.2025

  • Иван Л.

    Фильтруй базар, нервный. Опять извиняться придётся

    27.09.2025

  • Кабанчик

    По мне так Краснодар более перспективный город

    27.09.2025

  • Jean4

    Обиделся?

    27.09.2025

  • Дима Питерский

    Давай, физрук сраный, психуй дальше! Недочемпионскую кость с прошлого сезона ещё на сгрыз?

    27.09.2025

    • Галактионов — о схеме «Локомотива»: «Вы называли это «ромбом Николича». Назовите теперь «четырехугольник Галактионова»

    Рахимов — о поражении «Рубина» от «Локомотива»: «Ничейная игра, но одна ошибка предопределила исход»
