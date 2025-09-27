Мусаев: «Ростов — столица юга? Мне плевать, для меня Краснодар — самый лучший город»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Ростовом» (0:0) в 10-м туре РПЛ ответил на вопрос о своем отношении к признании Ростова-на-Дону южной столицей России.

«Ростов — столица юга? А что дает вам статус столицы юга? Для меня Краснодар — самый лучший город в мире. Я бывал в половине, наверное, стран мира. Приезжаю в Краснодар и для меня это самое лучшее. Мой район, моя школа, центр города. Для меня Краснодар самый лучший город для моего сердца. Мне плевать, кто столица юга. Не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь? Что это вам лично дало? У вас комплекс какой-то?» — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (20 очков) занимает второе место в РПЛ. «Ростов» (10) продлил серию без поражений в чемпионате России до четырех матчей и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем туре команда Мурада Мусаева дома примет «Ахмат». Матч состоится 4 октября. Ростовчане 5 октября в гостях встретятся с «Оренбургом».