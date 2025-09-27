Футбол
27 сентября, 23:34

Рахимов — о поражении «Рубина» от «Локомотива»: «Ничейная игра, но одна ошибка предопределила исход»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Локомотива» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«В первом тайме все что возникало — после наших потерь мяча, обратные контратаки. Но это даже не моменты, за исключением последнего в первом тайме, когда Баринов бил с линии штрафной. В принципе больше ничего не было. В этом плане мы сыграли хорошо, и реакция на пропущенный мяч была очень хорошей. Достаточно ничейная игра, но так случается в футболе: одна ошибка предопределила исход», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

«Локомотив» (20 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на первое место в лиге. «Рубин» (15) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо», а «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов». Оба матча пройдут 4 октября.

Источник: ФК «Рубин»
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
