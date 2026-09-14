Аспиналл отказался от титула чемпиона UFC в тяжелом весе

Британский боец Том Аспиналл отказался от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Сроки возвращения 33-летнего спортсмена к выступлениям неизвестны.

«Я перенес множество операций, несчастных случаев и инфекций и сделал все возможное, чтобы вернуться к соревнованиям. Ранее я договорился о дате боя и вернулся к спаррингам, прекрасно себя чувствовал и был готов к соревнованиям, однако в результате несчастного случая мой правый глаз был поврежден еще больше. Это означает, что я буду больше времени проводить вдали от спорта, и сейчас сроки моего возвращения не ясны», — написал Аспиналл в соцсетях.

Британец добавил, что попросил UFC разрешить ему отказаться от пояса, поскольку не хочет задерживать развитие тяжелого дивизиона и намерен дать другим бойцам возможность бороться за титул.

В октябре 2025 года Аспиналл провел бой с Сирилом Ганом, который был признан несостоявшимся после тычка француза в глаз сопернику в первом раунде. С тех пор британец не выходил в октагон.

Аспиналл стал чемпионом UFC в июне 2025 года после завершения карьеры Джона Джонса. На счету британца 15 побед и три поражения в смешанных единоборствах.