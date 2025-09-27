Галактионов — о схеме «Локомотива»: «Вы называли это «ромбом Николича». Назовите теперь «четырехугольник Галактионова»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов язвительно ответил на вопрос о тактической схеме команды в матче против «Рубина» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

— Почему решил сыграть с четырехугольником в центре? Вы всегда называли это «ромб Николича». Назовите теперь по-другому — «четырехугольник Галактионова». Нравится? Давайте так (улыбается). У нас же много, кто в тактике разбирается, кто пишет, рассказывает, говорит. Особенно блогеров, особенно в Telegram-каналах. Одни тактики сидят. А если еще один игрок придет в середину, то это уже пятиугольник. Поэтому можете и так написать, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» (20 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на первое место в лиге. «Рубин» (15) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо», а «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов». Оба матча пройдут 4 октября.