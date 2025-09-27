Футбол
27 сентября, 22:47

Галактионов — о схеме «Локомотива»: «Вы называли это «ромбом Николича». Назовите теперь «четырехугольник Галактионова»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов язвительно ответил на вопрос о тактической схеме команды в матче против «Рубина» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

— Почему решил сыграть с четырехугольником в центре? Вы всегда называли это «ромб Николича». Назовите теперь по-другому — «четырехугольник Галактионова». Нравится? Давайте так (улыбается). У нас же много, кто в тактике разбирается, кто пишет, рассказывает, говорит. Особенно блогеров, особенно в Telegram-каналах. Одни тактики сидят. А если еще один игрок придет в середину, то это уже пятиугольник. Поэтому можете и так написать, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

&laquo;Локомотив&raquo; обыграл &laquo;Рубин&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 27&nbsp;сентября.Ставер, что это было?! Вратарь «Рубина» не справился с мокрым мячом — и «Локо» выцарапал победу

«Локомотив» (20 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на первое место в лиге. «Рубин» (15) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо», а «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов». Оба матча пройдут 4 октября.

Источник: ФК «Локомотив»
  • ritenyto

    Звезда давида :) . Ja, nat?rlich .

    28.09.2025

  • Denizzz77

    не обижайте спорт экспресс, именно местные журналисты короли тактиков

    28.09.2025

  • Igar2307

    Игра нченая.

    27.09.2025

  • Андрей Недобрый

    Ждем параллелепипед от Станковича..

    27.09.2025

    • Хавбек «Ростова» Миронов — о словах Талалаева: «Зазвездился. Нужно чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»

    Мусаев: «Ростов — столица юга? Мне плевать, для меня Краснодар — самый лучший город»
