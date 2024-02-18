Мостовой: «Перезагрузился и с новыми эмоциями начал тренироваться»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями от возвращения в расположение команды после выходных. Третий сбор команды будет проходить до 28 февраля в Дохе (Катар).

«Сегодня только второй день после мини-отпуска — у нас было три дня выходных, во время которых кто-то съездил в Россию, кто-то остался здесь. Лично я провел в Дубае пару дней, перезагрузился и с новыми эмоциями начал тренироваться. Конечно, все немного подустали — с этим никто не спорит — можно у каждого спросить, усталость накопилась. Сейчас стало немного полегче после выходных — потому такие эмоции. Конечно, от тренировки многое зависит. Сегодня мы разделились на четыре команды — сначала квадрат был, потом атаки один в один, потом футбол. По итогам тренировки наша команда выиграла!», — приводит пресс-служба клуба слова Мостового.

В текущем сезоне Мостовой провел за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей в чемпионате России, отметившись 2 голами.

По итогам 18 туров «Зенит» с 36 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после весенней паузы сине-бело-голубые дома сыграют против «Спартака».