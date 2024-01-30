«Чемпионат»: «Лацио» готов предложить «Крыльям» 8 миллионов евро за Гарре

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в «Лацио», утверждает «Чемпионат».

По информации источника, римляне серьезно заинтересованы в услугах 23-летнего аргентинца и готовы предложить самарцам 8 миллионов евро.

Гарре выступает за «Крылья» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.