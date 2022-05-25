Тренер «Химок» Юран о матче со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1) в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ прокомментировал итоги встречи.

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной встрече. Все нормально. Готовимся к игре в Москве, на своем стадионе и на великолепном поле.

Доволен ли я игрой в нападении? Ну, может быть, не создали много моментов, но неплохо двигали мяч. Моей главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми. Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы — это самое главное", — приводит слова Юрана matchtv.ru.

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».