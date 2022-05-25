Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:56

Тренер «Химок» Юран о матче со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми»

Юран назвал главной задачей довезти своих игроков живыми после матча со «СКА-Хабаровском»
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1) в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ прокомментировал итоги встречи.

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной встрече. Все нормально. Готовимся к игре в Москве, на своем стадионе и на великолепном поле.

Доволен ли я игрой в нападении? Ну, может быть, не создали много моментов, но неплохо двигали мяч. Моей главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми. Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы — это самое главное", — приводит слова Юрана matchtv.ru.

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».

Голкипер &laquo;Химок&raquo; Илья Лантратов оттолкнул болбоя. Голкипер «Химок» оттолкнул болбоя, а Хабаровск приблизил Глушакова и Юрана к вылету из РПЛ
Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1599786_Glavnym_bylo_zabrat_vseh_parnej_otsuda_zhivymi__Juran_o_matche_Khimok_v_Khabarovske
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
15
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Как будет выглядеть в России альтернатива еврокубкам. Кубок Лиги — лучшее решение, но деньги на его проведение только ищут
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
«Оренбург» — «Уфа»: стартовые составы команд
В КДК РФС отреагировали на инцидент с Лантратовым и болбоем на матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»
Магомед Оздоев покидает «Зенит»
Илья Лантратов о скандале с болбоем: «Не должен был так поступать, извинился перед парнем»
Губернатор Хабаровского края заявил, что «СКА-Хабаровск» получит необходимое финансирование для РПЛ
Стыковые матчи РПЛ, «Оренбург» — «Уфа»: смотреть прямую трансляцию матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось полное видео конфликта вратаря «Химок» Лантратова с болбоем в Хабаровске

Владислав Игнатьев покинет «Рубин»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости