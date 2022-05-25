Появилось полное видео конфликта вратаря «Химок» Лантратова с болбоем в Хабаровске

Опубликовано видео инцидента между голкипером «Химок» Ильей Лантратовым и болбоем во время первого стыкового матча за место в РПЛ со «СКА-Хабаровск» в Хабаровске (0:1).

26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи, когда выскочил за рекламный щит в попытке быстрее забрать мяч. После этого подросток некоторое время не мог подняться.

Позже голкипер еще раз вступил в конфликт с болбоем. Лантратов снова выбежал за пределы поля и в нецензурной форме потребовал не тянуть с возвращением мяча.

После игры в Хабаровске голкипер подошел к подростку, извинился, пожал руку, обнял и подарил ему футболку. Футболист и болбой еще раз пообщались под трибуной стадиона.