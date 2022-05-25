Владислав Игнатьев покинет «Рубин»

По информации «СЭ», «Рубин» не будет продлевать контракт с полузащитником Владиславом Игнатьевым. Соглашение футболиста заканчивается летом.

Он покинет клуб в статусе свободного агента. Отметим, что после поражения от «Уфы» и вылета в ФНЛ Игнатьев был единственным игроком, выступившим с речью перед фанатами «Рубина».

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона в РПЛ и вылетел из турнира. Игнатьев в 11 встречах отметился одним забитым мячом.