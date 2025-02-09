Главный тренер ЦСКА Николич: «Меня устраивает только борьба за чемпионство»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что его расстраивает шестая позиция армейцев в турнирной таблице чемпионата России.

— ЦСКА занимает шестое место в РПЛ.

— Это очень расстраивает меня. До этого я 12 лет подряд был первым или вторым в пяти разных странах. Только один раз занял третье место с «Локомотивом». Нужно работать дальше.

— Какой результат по итогам сезона будет удовлетворительным?

— Меня устраивает только борьба за самые высокие места, борьба за чемпионство. Сейчас мы идем от игры к игре. У нас много молодых футболистов, которые набираются опыта. Нужно немного терпения.

— Стоит ли ЦСКА сосредоточиться в этом сезоне на Кубке России?

— Нет, так не бывает. Если мы не будет серьезно относиться к чемпионату, то обязательно проиграем в Кубке России. Надо к каждым играм нужно относиться серьезно. Никто не опускает руки.

ЦСКА набрал 31 очко по итогам 18 туров РПЛ. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).