Обляков ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московского «Динамо».

— Зимой были слухи об интересе к вам со стороны «Динамо». Слышали об этом? Видите ли себя вообще в каком-то российском клубе, кроме ЦСКА?

— Честно, не знаю. Видел слухи. Но чтобы мне звонили — такого не было. Видел в интернете, так же, как и вы. Может, вы и выкладывали. Спокойно отношусь. Давно здесь играю. У меня все отлично. Хочу продолжать прогрессировать. Может быть, когда-нибудь отправиться в Европу.

— Как отдыхаете на сборах?

— Иногда приходишь поспать. Плюс семья здесь. Можно с женой, с ребенком немного времени провести. В целом, так.

— Турнир на сборах — лучше, чем товарищеские матчи?

— Честно, не знаю. Наверное, плюс-минус одинаково. Не было большого количества матчей с российскими командами. В этом есть различие.

Обляков выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт 26-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2027 года.