Обляков поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.
— Кисляк недавно забил гол. Душили его, называли Зиданом?
— Многие говорили про это. Он сказал, что уже устал. Потихоньку сходит на нет.
— Разбирали ли, почему большую часть голов пропускаете в концовке?
— Такое было, сейчас пропустили в товарищеской игре. Но исправляем это. Сейчас становится меньше. С концентрацией вроде проблем нет. Стараемся улучшать.
— Первую часть сезона закончили на шестом месте. Какие остались ощущения, какие ожидания от предстоящей весенней части?
— Понятно, не самое приятное место. Хочется всегда быть выше, выходить, побеждать. Сейчас все готовятся к возобновлению сезона. Хочется выигрывать и в Кубке, и в чемпионате.
— Можете обрисовать какую-то глобальную задачу?
— Побороться за призы, а потом посмотрим.
— Не станет ли команда ставить в приоритет Кубок России?
— Думаю, нет. Марко, наверное, спрашивали. Он на этот вопрос лучше ответит. А так — каждый футболист хочет выигрывать и в чемпионате, и в Кубке.
Обляков выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за армейцев во всех турнирах.
Контракт 26-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|
2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Динамо
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|
8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|
9
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|
13
|Оренбург
|20
|4
|6
|10
|21-30
|18
|
14
|Динамо Мх
|20
|4
|6
|10
|10-24
|18
|
15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
|7.03
|16:45
|Ростов – Балтика
|1 : 1
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|2 : 1
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|2 : 1
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|2 : 0
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|2 : 1
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|1 : 4
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|18
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|18
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4