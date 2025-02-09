Футбол
9 февраля 2025, 18:18

Обляков поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

— Кисляк недавно забил гол. Душили его, называли Зиданом?

— Многие говорили про это. Он сказал, что уже устал. Потихоньку сходит на нет.

— Разбирали ли, почему большую часть голов пропускаете в концовке?

— Такое было, сейчас пропустили в товарищеской игре. Но исправляем это. Сейчас становится меньше. С концентрацией вроде проблем нет. Стараемся улучшать.

— Первую часть сезона закончили на шестом месте. Какие остались ощущения, какие ожидания от предстоящей весенней части?

— Понятно, не самое приятное место. Хочется всегда быть выше, выходить, побеждать. Сейчас все готовятся к возобновлению сезона. Хочется выигрывать и в Кубке, и в чемпионате.

— Можете обрисовать какую-то глобальную задачу?

— Побороться за призы, а потом посмотрим.

— Не станет ли команда ставить в приоритет Кубок России?

— Думаю, нет. Марко, наверное, спрашивали. Он на этот вопрос лучше ответит. А так — каждый футболист хочет выигрывать и в чемпионате, и в Кубке.

Обляков выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт 26-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2027 года.

Иван Обляков
