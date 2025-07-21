Челестини: «Акинфеев сделал несколько ярких сейвов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил игру вратаря Игоря Акинфеева в матче с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре РПЛ.

«Могу сказать, что в обороне у нас целостная и добротная игра. Игорь Акинфеев сделал несколько ярких сейвов. Также про отношение ребят к игре тоже не могу сказать ничего плохого — они себя полностью отдали, все выложились до последнего на поле. Но над работой с мячом и организацией игры нам еще предстоит потрудиться. Это надо исправлять», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Во 2-м туре РПЛ армейцы сыграют дома с «Ахматом» 27 июля. «Оренбург» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».