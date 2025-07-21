Челестини: «Акинфеев сделал несколько ярких сейвов»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил игру вратаря Игоря Акинфеева в матче с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре РПЛ.
«Могу сказать, что в обороне у нас целостная и добротная игра. Игорь Акинфеев сделал несколько ярких сейвов. Также про отношение ребят к игре тоже не могу сказать ничего плохого — они себя полностью отдали, все выложились до последнего на поле. Но над работой с мячом и организацией игры нам еще предстоит потрудиться. Это надо исправлять», — цитирует тренера клубная пресс-служба.
Во 2-м туре РПЛ армейцы сыграют дома с «Ахматом» 27 июля. «Оренбург» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».
Источник: ФК ЦСКА
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|0
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|6
|
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|
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|2
|0
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|5-5
|6
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
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|4
|
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|
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|
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|
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|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
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Краснодар
|3
|
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
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Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
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|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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