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21 июля 2025, 21:30

Челестини: «Акинфеев сделал несколько ярких сейвов»

Руслан Минаев

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил игру вратаря Игоря Акинфеева в матче с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре РПЛ.

«Могу сказать, что в обороне у нас целостная и добротная игра. Игорь Акинфеев сделал несколько ярких сейвов. Также про отношение ребят к игре тоже не могу сказать ничего плохого — они себя полностью отдали, все выложились до последнего на поле. Но над работой с мячом и организацией игры нам еще предстоит потрудиться. Это надо исправлять», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

ЦСКА и &laquo;Оренбург&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 1-го тура РПЛ 21&nbsp;июля.ЦСКА начал с ничьей с «Оренбургом». А если бы не спасения Акинфеева?

Во 2-м туре РПЛ армейцы сыграют дома с «Ахматом» 27 июля. «Оренбург» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».

Источник: ФК ЦСКА
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Игорь Акинфеев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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