Челестини — о ничьей с «Оренбургом»: «Оправданий из-за смены соперника быть не может»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре РПЛ.

— Вы узнали о сопернике всего за 10 дней до игры. Удивил ли вас чем-то «Оренбург»?

— Никаких оправданий в этом случае нет, — цитирует тренера клубная пресс-служба. — Несмотря на то что мы узнали о сопернике за короткий срок, мы прекрасно знали, как он играет. И сегодня мы наблюдали исключительно то, к чему готовились, и наш план на игру был соответствующим. Так что оправданий из-за смены соперника быть не может. Мы много били по воротам, но нам чего-то не хватило, чтобы мы забили и чаша весов склонилась в нашу пользу. Но, повторюсь, их игра была именно такой, какую мы и ожидали.

11 июля состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о принятии «Торпедо» в качестве участника первой лиги в сезоне-2025/26. «Оренбург», который по итогам сезона-2024/25 вылетел из РПЛ, вернется в чемпионат России.

Во 2-м туре РПЛ армейцы сыграют дома с «Ахматом» 27 июля. «Оренбург» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».