Челестини — о ничьей с «Оренбургом»: «Оправданий из-за смены соперника быть не может»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре РПЛ.
— Вы узнали о сопернике всего за 10 дней до игры. Удивил ли вас чем-то «Оренбург»?
— Никаких оправданий в этом случае нет, — цитирует тренера клубная пресс-служба. — Несмотря на то что мы узнали о сопернике за короткий срок, мы прекрасно знали, как он играет. И сегодня мы наблюдали исключительно то, к чему готовились, и наш план на игру был соответствующим. Так что оправданий из-за смены соперника быть не может. Мы много били по воротам, но нам чего-то не хватило, чтобы мы забили и чаша весов склонилась в нашу пользу. Но, повторюсь, их игра была именно такой, какую мы и ожидали.
11 июля состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о принятии «Торпедо» в качестве участника первой лиги в сезоне-2025/26. «Оренбург», который по итогам сезона-2024/25 вылетел из РПЛ, вернется в чемпионат России.
Во 2-м туре РПЛ армейцы сыграют дома с «Ахматом» 27 июля. «Оренбург» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0