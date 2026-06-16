Бельгия — Египет: судья не удалил Де Кейпера

На 89-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Египет (1:1) судья Рамон Абатти ошибочно не зафиксировал фол Максима Де Кейпера, не вынес ему второе предупреждение в этой игре и не удалил с показом красной карточки. Первый ассистент Данилу Манис не помог арбитру, а его видеопомощники Хуан Сото, Леодан Гонсалес и Карлос дель Серро Гранде не имели права вмешаться, так как речь шла о непоказанной желтой карточке.

В том эпизоде бельгийский защитник очевидно задержал двумя руками Зизо, который пробросил мяч и попытался войти в штрафную, и сорвал его атаку. Он заслуживал повторной дисциплинарной санкции: первое предупреждение Де Кейпер получил на 75-й минуте, когда он тоже совершил задержку.