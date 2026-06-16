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Судейство

16 июня, 00:50

Бельгия — Египет: судья не удалил Де Кейпера

Александр Бобров
Шеф-редактор
Максим Де Кейпер (справа).
Фото Getty Images

На 89-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Египет (1:1) судья Рамон Абатти ошибочно не зафиксировал фол Максима Де Кейпера, не вынес ему второе предупреждение в этой игре и не удалил с показом красной карточки. Первый ассистент Данилу Манис не помог арбитру, а его видеопомощники Хуан Сото, Леодан Гонсалес и Карлос дель Серро Гранде не имели права вмешаться, так как речь шла о непоказанной желтой карточке.

В том эпизоде бельгийский защитник очевидно задержал двумя руками Зизо, который пробросил мяч и попытался войти в штрафную, и сорвал его атаку. Он заслуживал повторной дисциплинарной санкции: первое предупреждение Де Кейпер получил на 75-й минуте, когда он тоже совершил задержку.

Ромелу Лукаку (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с&nbsp;Египтом 15&nbsp;июня.Лукаку вышел — и через 22 секунды заставил защитника забить автогол. Бельгия ушла от поражения с Египтом
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