Акинфеев сделал два эффектных спасения в первом тайме матча с «Оренбургом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил два эффектных сейва в первом тайме матча с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ.

Все за первую половину встречи голкипер отразил три удара по воротам. Команды ушли на перерыв при нулевой ничьей.