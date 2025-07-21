Кисляк — о ничьей с «Оренбургом»: «Было тяжело, но надо было дожимать»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал ничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Было тяжело, первый матч, погода. Но это все отмазки. Надо было дожимать, все в равных условиях были», — сказал футболист в ролике в Telegram-канале армейцев.

В следующем туре красно-синие на своем поле сыграют против «Ахмата». Игра пройдет 27 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.