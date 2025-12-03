Шпилевский — о потенциальных трансферах «Пари НН» зимой: «Нужно добавлять, а не витать в иллюзиях»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о потенциальных приобретениях в зимнее трансферное окно.

«Еще перед тем как я пришел в клуб, обсуждал с руководством определенное количество футболистов на усиление. Ведь, если брать спортивный результат, команда по итогам прошлого сезона вылетела. Надо проанализировать это и добавлять качества. В летнее трансферное окно мы не до конца выполнили, что хотелось бы. Сейчас нужно добавлять, все должны это понимать и чувствовать эту ответственность. Требовать можно много, витать в иллюзиях. Но я каждый день вижу команду и могу сказать, что ребята играют на максимуме. Нельзя сказать, чтобы кто-то относился безразлично к тренировочному процессу или играм», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

После 17 туров РПЛ «Пари НН» набрал 11 очков и занимает 15-е место в таблице.