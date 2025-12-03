«Целе» объявил о продлении контракта с Риерой, которым интересовался «Спартак»

Главный тренер «Целе» Альберт Риера продлил контракт со словенским клубом.

«Рады сообщить, что Альберт Риера подписал долгосрочное продление с клубом», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Целе».

В ноябре спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин заявил «СЭ», что клуб отказался отпускать 43-летнего испанца в «Спартак».

Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. После 17 туров команда с 40 очками лидирует в чемпионате Словении.

Ранее испанец тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».