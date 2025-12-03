Шпилевский назвал преимущества махачкалинского «Динамо» перед матчем 18-го тура РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«Любой соперник опасен. На стороне игроков «Динамо» их ментальность, эмоциональность, то, что команда играет дома. Думаю, что для них матч против нас также будет одним из ключевых на этом этапе сезона. «Динамо» — качественная команда, которая обладает неординарными футболистами. Плюс они хорошо знают друг друга, с ними продолжительное время работает один и тот же тренерский штаб. Мы не очень удачно провели кубковые игры против «Динамо». Поэтому для нас это будет матч-реванш. Постараемся максимально подготовиться к игре», — цитирует Шпилевского пресс-служба нижегородцев.

Матч «Динамо» Махачкала — «Пари НН» состоится 7 декабря. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.