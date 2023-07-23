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Трансфер полузащитника «Динамо» Захаряна в «Лацио» может быть закрыт на следующей неделе

Алина Савинова
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сделка по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио» может быть закрыта на следующей неделе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идет о полноценном переходе. Отмечается, что сумма трансфера составит около 15 миллионов евро, при этом большая часть собственно за права на игрока, а остальное московский клуб получит бонусами. Также бело-голубые сохранят процент от прибыли с последующей продажи полузащитника в другую команду.

В воскресенье, 23 июля, Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/transfer-zaharyana-v-latsio-mozhet-by-t-zakry-t-na-sleduyushhej-nedele-summa-do-15-mln-evro/
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
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Динамо – Краснодар
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22.07 13:00
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22.07 15:15
Пари НН – Зенит
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