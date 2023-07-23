«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

«Спартак» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ. У красно-белых впервые в старте на игру РПЛ появится Павел Мелешин.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Мартинс, Зобнин (к), Мозес, Мелешин, Промес, Зиньковский.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Ковалев, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

Встреча «Спартак» — «Оренбург» начнется в 17.30 мск.