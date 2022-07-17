«Торпедо» — «Сочи»: Цаллагов открыл счет за 10 минут до перерыва
Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.
На 35-й минуте капитан сочинцев подключился к атаке, получил мяч с правого фланга и пробил в касание в ближний угол. Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь не справился с ударом и пропустил мяч между ног.
Гол в ворота «Торпедо» стал для Цаллагова вторым в составе «Сочи». Футболист проводит 93-ю игру за сочинцев.
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|И
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|О
|
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|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|1 : 3
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
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