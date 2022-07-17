«Торпедо» — «Сочи»: Цаллагов открыл счет за 10 минут до перерыва

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.

На 35-й минуте капитан сочинцев подключился к атаке, получил мяч с правого фланга и пробил в касание в ближний угол. Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь не справился с ударом и пропустил мяч между ног.

Гол в ворота «Торпедо» стал для Цаллагова вторым в составе «Сочи». Футболист проводит 93-ю игру за сочинцев.