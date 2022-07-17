Сарвели забил гол в дебютном матче за «Сочи» против «Торпедо»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели забил гол в первом официальном матче за команду.

Форвард отличился на 37-й минуте встречи 1-го тура РПЛ против «Торпедо» и сделал счет 2:0 в пользу сочинцев.

Сарвели перешел в «Сочи» из «Крыльев Советов» в конце июня 2022 года.