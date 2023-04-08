В субботу, 8 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Факелом».

Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице с 10 очками, «Факел» идет на 14-й строчке с 17 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».