«Зенит» сыграет с «Динамо» 22 апреля

Стало известно расписание матче 24-го тура чемпионата России.

22 апреля «Зенит» примет «Динамо», встреча начнется в 19:00 мск.

23 апреля ЦСКА встретится с «Локомотивом». Начало матча в 19:30 мск.

На данный момент «Зенит» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице, ЦСКА с 38 очками — на четвертой строчке, «Динамо» с 35 очками — на пятой. «Локомотив» набрал 25 очков и расположился на 11-м месте.