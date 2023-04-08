Акинфеев: «ЦСКА стартовал отлично, лето и начало осени провели великолепно, а потом как отрезало»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Стартовали мы отлично, лето и начало осени провели великолепно, с хорошими победами, с красивой игрой, много голов забивали. Потом как отрезало — никак не могли победить. Казалось, вроде только что была одна команда, а теперь совсем другая. Вроде ЦСКА, да не тот. Мы с ребятами пытались найти какой-то ответ, и казалось, что нашли. Но приезжаем на выезд — опять проигрываем или не выигрываем. Когда будет баланс и стабильность — никто не знает. Прикладываем все силы для исправления ситуации», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

На данный момент ЦСКА после 21 матча занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков.