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Только «Урал» пропускал от Азмуна чаще, чем «Краснодар»

20:45
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После перехода Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит» питерцы провели с «Краснодаром» шесть матчей в чемпионате, в которых одержали четыре победы и забили 16 мячей. Иранский форвард в этих встречах отличился пять раз. Столько же голов на счету Артема Дзюбы, два у Алексея Сутормина, по одному у Ярослава Ракицкого, Далера Кузяева, Андрея Мостового и Александра Ерохин.

Матчи «Зенита» против «Краснодара» после прихода Сердара Азмуна:

Дата

Стадион

Счет

Голы

20.04.2019

Краснодар

3:2

Дзюба-2, Ракицкий — Игнатьев, Перейра

03.08.2019

Газпром Арена

1:1

Дзюба — Дуглас Сантос, в свои ворота

05.07.2020

Краснодар

4:2

Азмун-2, Дзюба, Сутормин — Уткин-2

08.11.2020

Газпром Арена

3:1

Кузяев, Дзюба, Сутормин — Берг

17.04.2021

Краснодар

2:2

Азмун, Мостовой — Ионов-2

07.08.2021

Газпром Арена

3:2

Азмун-2, Ерохин — Кордоба, Спаич

В списке любимых клиентов иранского форварды «быки» занимают второе место после «Урала». Южан Азмун огорчил 9 раз в 15 матчах, «шмелей» — 10 в 13 встречах. Среди любимых соперников Сердара выделяются «Оренбург», «Сочи» и «Рубин», в играх с которыми он демонстрирует потрясающую среднюю результативность — ровно один гол за матч.

Любимые соперники Сердара Азмуна в чемпионатах России:

Клуб

Матчи

Голы

Урал

13

10

Краснодар

15

9

Динамо

14

6

Оренбург

5

5

Ростов

10

5

Анжи

8

4

Рубин

4

4

Сочи

4

4

Уфа

9

4

Крылья Советов

9

4

Локомотив

14

4

Выделяется Азмун и в рейтинге врагов «Краснодара». Чаще «быкам» забивал только другой форвард «Зенита» Артем Дзюба, который записал на свой счет 13 точных ударов. По пять раз в матчах с черно-зелеными отличались Зе Луиш, Квинси Промес, Кристиан Нобоа и выступающий ныне за команду Виктора Гончаренко Алексей Ионов.

Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России:

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал

21

13

Сердар Азмун

Ростов, Рубин, Зенит

15

9

Зе Луиш

Спартак

8

5

Квинси Промес

Спартак

9

5

Кристиан Нобоа

Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи

15

5

Алексей Ионов

Зенит, Кубань, Динамо, ЦСКА, Ростов

16

5

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
2-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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