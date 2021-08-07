Только «Урал» пропускал от Азмуна чаще, чем «Краснодар»
После перехода Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит» питерцы провели с «Краснодаром» шесть матчей в чемпионате, в которых одержали четыре победы и забили 16 мячей. Иранский форвард в этих встречах отличился пять раз. Столько же голов на счету Артема Дзюбы, два у Алексея Сутормина, по одному у Ярослава Ракицкого, Далера Кузяева, Андрея Мостового и Александра Ерохин.
Матчи «Зенита» против «Краснодара» после прихода Сердара Азмуна:
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
20.04.2019
|
Краснодар
|
3:2
|
Дзюба-2, Ракицкий — Игнатьев, Перейра
|
03.08.2019
|
Газпром Арена
|
1:1
|
Дзюба — Дуглас Сантос, в свои ворота
|
05.07.2020
|
Краснодар
|
4:2
|
Азмун-2, Дзюба, Сутормин — Уткин-2
|
08.11.2020
|
Газпром Арена
|
3:1
|
Кузяев, Дзюба, Сутормин — Берг
|
17.04.2021
|
Краснодар
|
2:2
|
Азмун, Мостовой — Ионов-2
|
07.08.2021
|
Газпром Арена
|
3:2
|
Азмун-2, Ерохин — Кордоба, Спаич
В списке любимых клиентов иранского форварды «быки» занимают второе место после «Урала». Южан Азмун огорчил 9 раз в 15 матчах, «шмелей» — 10 в 13 встречах. Среди любимых соперников Сердара выделяются «Оренбург», «Сочи» и «Рубин», в играх с которыми он демонстрирует потрясающую среднюю результативность — ровно один гол за матч.
Любимые соперники Сердара Азмуна в чемпионатах России:
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Урал
|
13
|
10
|
Краснодар
|
15
|
9
|
Динамо
|
14
|
6
|
Оренбург
|
5
|
5
|
Ростов
|
10
|
5
|
Анжи
|
8
|
4
|
Рубин
|
4
|
4
|
Сочи
|
4
|
4
|
Уфа
|
9
|
4
|
Крылья Советов
|
9
|
4
|
Локомотив
|
14
|
4
Выделяется Азмун и в рейтинге врагов «Краснодара». Чаще «быкам» забивал только другой форвард «Зенита» Артем Дзюба, который записал на свой счет 13 точных ударов. По пять раз в матчах с черно-зелеными отличались Зе Луиш, Квинси Промес, Кристиан Нобоа и выступающий ныне за команду Виктора Гончаренко Алексей Ионов.
Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал
|
21
|
13
|
Сердар Азмун
|
Ростов, Рубин, Зенит
|
15
|
9
|
Зе Луиш
|
Спартак
|
8
|
5
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
9
|
5
|
Кристиан Нобоа
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
15
|
5
|
Алексей Ионов
|
Зенит, Кубань, Динамо, ЦСКА, Ростов
|
16
|
5
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю