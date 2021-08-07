Только «Урал» пропускал от Азмуна чаще, чем «Краснодар»

После перехода Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит» питерцы провели с «Краснодаром» шесть матчей в чемпионате, в которых одержали четыре победы и забили 16 мячей. Иранский форвард в этих встречах отличился пять раз. Столько же голов на счету Артема Дзюбы, два у Алексея Сутормина, по одному у Ярослава Ракицкого, Далера Кузяева, Андрея Мостового и Александра Ерохин.

Матчи «Зенита» против «Краснодара» после прихода Сердара Азмуна:

Дата Стадион Счет Голы 20.04.2019 Краснодар 3:2 Дзюба-2, Ракицкий — Игнатьев, Перейра 03.08.2019 Газпром Арена 1:1 Дзюба — Дуглас Сантос, в свои ворота 05.07.2020 Краснодар 4:2 Азмун-2, Дзюба, Сутормин — Уткин-2 08.11.2020 Газпром Арена 3:1 Кузяев, Дзюба, Сутормин — Берг 17.04.2021 Краснодар 2:2 Азмун, Мостовой — Ионов-2 07.08.2021 Газпром Арена 3:2 Азмун-2, Ерохин — Кордоба, Спаич

В списке любимых клиентов иранского форварды «быки» занимают второе место после «Урала». Южан Азмун огорчил 9 раз в 15 матчах, «шмелей» — 10 в 13 встречах. Среди любимых соперников Сердара выделяются «Оренбург», «Сочи» и «Рубин», в играх с которыми он демонстрирует потрясающую среднюю результативность — ровно один гол за матч.

Любимые соперники Сердара Азмуна в чемпионатах России:

Клуб Матчи Голы Урал 13 10 Краснодар 15 9 Динамо 14 6 Оренбург 5 5 Ростов 10 5 Анжи 8 4 Рубин 4 4 Сочи 4 4 Уфа 9 4 Крылья Советов 9 4 Локомотив 14 4

Выделяется Азмун и в рейтинге врагов «Краснодара». Чаще «быкам» забивал только другой форвард «Зенита» Артем Дзюба, который записал на свой счет 13 точных ударов. По пять раз в матчах с черно-зелеными отличались Зе Луиш, Квинси Промес, Кристиан Нобоа и выступающий ныне за команду Виктора Гончаренко Алексей Ионов.

Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России: