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Игорь Осинькин — о поражении от «Арсенала»: «Мы должны внутри себя найти правильные слова, отношение»

20:44
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2).

— Мы пропустили слишком быстрый гол. В причинах этого гола надо еще разобраться, но гол нас раскрыл. Он заставил нас играть сумбурно. Соперник грамотно и умело защищал этот счет. В любом случае мы по качеству игры в первом тайме мы могли и должны были играть лучше. Считаю, что второй тайм в этом плане получился у нас более цельным. Мы были похожи на команду, которая знает, как действовать в том или ином эпизоде. Но, к сожалению, мы не успели отыграться. Хотя были моменты и подходы. Во втором тайме мы играли лучше, хоть и раскрылись, атаковали большим числом. Конечно, у соперника было несколько эпизодов, но считаю, что мы играли достаточно организовано. Конечно, хотелось бы, чтобы мы создали больше моментов. Лучшей реализации тоже хотелось, — приводит слова тренера сайт «Крыльев».

— Что именно вы попросили исправить в перерыве свою команду?

— Мы сделали очень много действий, которые вообще не вытекали из логики игры. Это неподготовленные удары, какие-то длинные забросы, на которые никто не может побежать, неподготовленные диагонали. Все, что связано с каким-то непонятным риском, который мы хотим по стилю не допускать, мы сделали слишком много таких вещей. Они сломали нам игру. Все подходу, полумоменты, мы могли лучше их использовать, но поступили неправильно. И в первом тайме у нас были моменты. Я не могу сказать, что в первом тайме на поле была одна команда. Но счет нехороший.

— Команда достаточно молодая, собрана из молодых ребят. Может, где-то не хватает хладнокровия? Было несколько эпизодов, когда, казалось, что можно за счет опыта сыграть.

— Наверное, ключевое — опыт. Молодость всегда проявляется по-разному. Кто-то раньше становится зрелым футболистом, кто-то позже. У нас не хватило опыта, где-то лидерских качеств игроков. Мы должны внутри себя найти правильные слова, отношение.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
2-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19018

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Иван Шитик все материалы автора

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