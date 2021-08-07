Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2).

— Мы пропустили слишком быстрый гол. В причинах этого гола надо еще разобраться, но гол нас раскрыл. Он заставил нас играть сумбурно. Соперник грамотно и умело защищал этот счет. В любом случае мы по качеству игры в первом тайме мы могли и должны были играть лучше. Считаю, что второй тайм в этом плане получился у нас более цельным. Мы были похожи на команду, которая знает, как действовать в том или ином эпизоде. Но, к сожалению, мы не успели отыграться. Хотя были моменты и подходы. Во втором тайме мы играли лучше, хоть и раскрылись, атаковали большим числом. Конечно, у соперника было несколько эпизодов, но считаю, что мы играли достаточно организовано. Конечно, хотелось бы, чтобы мы создали больше моментов. Лучшей реализации тоже хотелось, — приводит слова тренера сайт «Крыльев».

— Что именно вы попросили исправить в перерыве свою команду?

— Мы сделали очень много действий, которые вообще не вытекали из логики игры. Это неподготовленные удары, какие-то длинные забросы, на которые никто не может побежать, неподготовленные диагонали. Все, что связано с каким-то непонятным риском, который мы хотим по стилю не допускать, мы сделали слишком много таких вещей. Они сломали нам игру. Все подходу, полумоменты, мы могли лучше их использовать, но поступили неправильно. И в первом тайме у нас были моменты. Я не могу сказать, что в первом тайме на поле была одна команда. Но счет нехороший.

— Команда достаточно молодая, собрана из молодых ребят. Может, где-то не хватает хладнокровия? Было несколько эпизодов, когда, казалось, что можно за счет опыта сыграть.

— Наверное, ключевое — опыт. Молодость всегда проявляется по-разному. Кто-то раньше становится зрелым футболистом, кто-то позже. У нас не хватило опыта, где-то лидерских качеств игроков. Мы должны внутри себя найти правильные слова, отношение.