Непонятная ситуация сложилась вокруг заявки полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Если верить сайтам РПЛ, и ФНЛ, он одновременно заявлен для участия и в чемпионате России, и в первенстве.

Остон Урунов в заявке «Спартака-2». Фото ФНЛ

Причем в заявке красно-белых на сайте РПЛ теперь девять иностранцев.

Остон Урунов в заявке «Спартака». Фото РПЛ

Помимо Урунова это Айртон, Самюэль Жиго, Алекс Крал, Виктор Мозес, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Хотя в соответствии с регламентом можно единовременно зарегистрировать не более восьми легионеров.