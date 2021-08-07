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Урунов заявлен в двух лигах — в «Спартаке» теперь девять иностранцев. Как так?

20:45
Остон Урунов. Фото РПЛ Остон Урунов в заявке «Спартака-2». Фото ФНЛ Остон Урунов в заявке «Спартака». Фото РПЛ
Остон Урунов. Фото РПЛ
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Непонятная ситуация сложилась вокруг заявки полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Если верить сайтам РПЛ, и ФНЛ, он одновременно заявлен для участия и в чемпионате России, и в первенстве.

Остон Урунов в заявке «Спартака-2». Фото ФНЛ
Остон Урунов в заявке «Спартака-2». Фото ФНЛ

Причем в заявке красно-белых на сайте РПЛ теперь девять иностранцев.

Остон Урунов в заявке «Спартака». Фото РПЛ
Остон Урунов в заявке «Спартака». Фото РПЛ

Помимо Урунова это Айртон, Самюэль Жиго, Алекс Крал, Виктор Мозес, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Хотя в соответствии с регламентом можно единовременно зарегистрировать не более восьми легионеров.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
2-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

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  • serg1001

    он заигран за сб.Узбекистана, теперь не имеет какое у него гражданство, он легионер и точка

    07.08.2021

  • greakov

    Урунов никому не нужен.

    07.08.2021

  • моро_

    пердив это справедливо

    07.08.2021

  • ZAREMA FEDUN

    эльф Йоррвет успел принять российское гражданство

    07.08.2021

  • хонявый73

    Бардак в головах руководства Хотя если клубом руководит эскортница, то получится бардак (в старом смысле этого слова)

    07.08.2021

  • Нижневартовск за ФКСМ

    Началось.....

    07.08.2021

  • Kot, kotoryi

    Кто-то продан, мы не знаем?

    07.08.2021