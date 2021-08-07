Урунов заявлен в двух лигах — в «Спартаке» теперь девять иностранцев. Как так?
Непонятная ситуация сложилась вокруг заявки полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Если верить сайтам РПЛ, и ФНЛ, он одновременно заявлен для участия и в чемпионате России, и в первенстве.
Причем в заявке красно-белых на сайте РПЛ теперь девять иностранцев.
Помимо Урунова это Айртон, Самюэль Жиго, Алекс Крал, Виктор Мозес, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Хотя в соответствии с регламентом можно единовременно зарегистрировать не более восьми легионеров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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serg1001
он заигран за сб.Узбекистана, теперь не имеет какое у него гражданство, он легионер и точка
07.08.2021
greakov
Урунов никому не нужен.
07.08.2021
моро_
пердив это справедливо
07.08.2021
ZAREMA FEDUN
эльф Йоррвет успел принять российское гражданство
07.08.2021
хонявый73
Бардак в головах руководства Хотя если клубом руководит эскортница, то получится бардак (в старом смысле этого слова)
07.08.2021
Нижневартовск за ФКСМ
Началось.....
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Kot, kotoryi
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