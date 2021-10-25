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Титов опубликовал обращение болельщика с призывом создать новый клуб — ФК «Спортак»

16:26
Егор Титов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Егор Титов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов опубликовал обращение болельщика с призывом создать новый клуб с названием ФК «Спортак».

«Обращение к ветеранам «Спартака», — говорится в сообщении, которое Титов опубликовал в stories Instagram. — В ваших силах создать новый клуб «Спортак». Изменив одну букву — от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдете. И где выступать — тоже.

У Савинова (Евгения Савина. — Прим. «СЭ» ) с «Красавой» получилось же. Просто так смотреть на беспредел в «Спартаке» нет сил. 7:1 от «Зенита» — это позор и безволие. Болелы, думаю, тоже поддержат создание нового «Спортака» легендами клуба. В год столетия «Спартака» создать новый легендарный клуб с коротким, средним пасом. Войдете в историю мирового футбола. Олег Иванович (Романцев. — Прим. «СЭ»), думаю, поддержит и поможет в становлении легендарного клуба «Спортак».

Накануне «Спартак» уступил «Зениту» (1:7) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

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