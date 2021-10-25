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Ковач предложил Титову возглавить «Спартак»

Ковач назвал тренера, который должен возглавить «Спартак»
15:58
Егор Титов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Егор Титов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение команды от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (1:7).

«Это тяжело! 7:1! Ужасно! Быстров в «Спартаке»? Тяжело сказать... Думаю, ему будет тяжеловато. Я рад за Дзюбу, за его рекорд! Жаль, что он ушел из «Спартака». А где сейчас Титов? Таким легендам нужно работать в «Спартаке». Почему бы и его не попробовать в роли тренера?», — сказал Ковач «СЭ».

Титов уже работал в «Спартаке» вместе с Дмитрием Аленичевым с 2015 по 2016 год.

После 12 туров «Зенит» лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. «Спартак» идет на седьмой строчке с 17 очками.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры