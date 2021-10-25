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Тимур Лепсая: позорные 1:7 «Спартака». «Зенит» снова будет чемпионом?

16:30
Футбольный эфир на YouTube-канале «Вышли!».
Футбольный эфир на YouTube-канале «Вышли!».
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Сегодня, 25 октября, в 19.00 по московскому времени на YouTube-канале «Вышли!» состоится футбольный эфир.

Максим Алланазаров, Олег Кошелев и известный футбольный функционер Тимур Лепсая в прямом эфире обсудят позорное поражение «Спартака» в Санкт-Петербурге, восхождение ЦСКА, предстоящий матч лидеров «Зенит» — «Динамо» и другие значимые события российского футбола.

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