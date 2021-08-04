Тикнизян обратился со словами благодарности в адрес ЦСКА

Новичок «Локомотива» Наяир Тикнизян выложил пост в Instagram, в котором сказал теплые слова в адрес ЦСКА, где выступал до этого.

«Я пришел сюда 14-ти летним юношей и даже не мог представить, что когда-нибудь смогу быть частью первой команды ПФК ЦСКА, играть бок о бок с самими Дзагоевым, Акинфеевым, Щенниковым, Фернандесом и другими звездами, а ухожу 22-летним мужчиной, у которого уже есть своя семья. Для меня эта была огромная честь и гордость, я старался ценить каждый момент проведенный на поле и отдаваться на все 100%.

Очень благодарен всем, кто помог моему становлению: воспитателям спортивного интерната, где я прожил 5 лет, каждому тренеру из академии, молодежной команды, которые меня воспитывали, обучали в футбольном и бытовом плане.

Если бы не эти люди, то я бы не добился того, что имею сейчас. Так же хочу сказать большое спасибо руководству клуба и всей первой команде, включая медицинский, тренерский и административный штаб! Отдельная благодарность преданным болельщикам ПФК ЦСКА, которые постоянно меня поддерживали и переживали!

В конце, хотелось бы добавить, что эти 8 лет навсегда останутся в моей памяти, я рад, что период становления прошел именно здесь. Но мы с клубом приняли решение, что нужно двигаться дальше, и верю, что это правильный шаг для каждой из сторон. Желаю своему уже бывшему клубу удачи и еще раз хочу сказать безграничное спасибо!

Теперь у меня впереди новая глава, постараюсь оправдать доверие и доказать болельщикам «Локо», что я достоин играть в этом большом клубе», — написал Тикнизян.